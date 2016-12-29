В пензенском колледже проводят конкурс снежных скульптур (видео)

На территории пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции кипит работа. Десятки студентов возводят диковинные зимние скульптуры. Каждое творение в скором времени будет представлено на суд строгого жюри. Конкурс «Снежные Фигуры» проходит в учебном заведении впервые.

Студенты пензенского пищевого колледжа, отложив в сторону пирожки, принялись лепить снежные скульптуры. Каждую деталь они скрупулезно доводят до совершенства, аккуратно сметая снег и приглаживая шпателем белоснежные бока. Как удалось превратить сугробы в дивные фигуры, некоторые из начинающих скульпторов поделились секретами, сообщает телеканал «Экспресс».

«Мы не знали долго, что делать. Думали, думали, думали, изначально была обыкновенная горка, а из нее появилась идея сделать птенца, потому что сейчас наступает Год Петуха и, как символ года, мы решили слепить его фигуру», — рассказал студент второго курса Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Денис Собашников.

Некоторые участники настолько увлеклись творчеством, что, позабыв о конкурсе, стали помогать соперникам. На изготовление снежной сказки студентам потребовалось несколько дней. В создании скульптур приняли участи более полусотни студентов. Лучших определит жюри.

Победителям организаторы обещают достойную награду, однако сразу оговорились, на оценку по предметам и на сдачу зачетов конкурс не повлияет.

«Конечно же, успеваемость учащихся за счет конкурса не повысится, но то, что они молодцы, они первые, занимают активную жизненную позицию, конечно, это им будет плюсом», — сказала заместитель директора по учебно-производственной работе Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Ольга Петряева.

За время совместной работы студенты получили не только позитивные эмоции, но и научились работать в команде. Конкурс снежных скульптур теперь здесь планируют сделать традиционным.