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В Бековском районе машина упала с моста

29 декабря в 07:59 722 просмотра

Ночью 29 декабря в селе Волынщино Бековского района Пензенской области машина упала с моста.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 2.36, с моста съехал «Рено Меган».

В результате ДТП пострадали несколько человек.

По данному факту проводится проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4652083/
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