, хамство одного из водителей и заполненность салона маршрутки № 55 вынудили ее забрать деньги и выйти , не дождавшись своей остановки." data-title="Маршрутчики хамят и «забивают» салон битком — пензенцы — Пенза-пресс, рунет за день">

Жительница Пензы устала терпеть дискомфорт в общественном транспорте — по ее словам, хамство одного из водителей и заполненность салона маршрутки № 55 вынудили ее забрать деньги и выйти, не дождавшись своей остановки.

За помощью женщина обратилась в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«24 декабря с ребенком села в маршрутку № 55 на ост. «Путепровод». Маршрутка была переполнена, и я вынуждена была держаться за поручень у двери. Водитель вместо того, чтобы смотреть на дорогу, постоянно оборачивался и отправлял меня в конец салона. Пройти туда не было никакой возможности, да и держаться там не за что. Но переполненность салона водителя не смущала, он по-прежнему продолжать сажать пассажиров.

На остановке «Гусиловский рынок» вынуждены были выйти с ребенком, не доехав до нужной остановки, потребовав возврата средств! Водитель практически швырнул деньги за проезд. И это не единичный случай на маршруте, водители грубят и нарушают права пассажиров! Прошу принять меры в отношении водителя маршрута», — написала она.

Информагентство перенаправило жалобу в соответствующее ведомство для решения проблемы.