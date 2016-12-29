К 2018 году россияне будут обеспечены жизненно важными лекарствами

Как сообщают «Известия», такого показатели ожидали к 2020 году, но в ноябре это доля уже равна 76%.
Как отметил Денис Мантуров, к 2018 году доля может достичь 90%.
«Мы начали заниматься этой отраслью еще в конце 2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов», — цитируют журналисты его слова.