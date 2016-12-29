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Мать актрисы «Звездных войн» Кэрри Фишер не перенесла потери дочери

29 декабря в 08:58 356 просмотров
, мать актрисы Кэрри Фишер, исполнительницы роли принцессы Леи в «Звездных войнах», скончавшейся 27 декабря, не перенесла утраты.

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Дебби Рейнольдс, мать актрисы Кэрри Фишер, исполнительницы роли принцессы Леи в «Звездных войнах», скончавшейся 27 декабря, не перенесла утраты.

Как сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на Entertainment Weekly и сына женщины Тодда Фишера, она скончалась в возрасте 84 лет.

«Она хотела быть с Кэрри», — сказал ее сын.

Напомним, ранее стало известно, что Дебби Рейнольдс доставили в больницу.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=9IAZ6XdrVcY
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