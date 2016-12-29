Мать актрисы «Звездных войн» Кэрри Фишер не перенесла потери дочери

Дебби Рейнольдс, мать актрисы Кэрри Фишер, исполнительницы роли принцессы Леи в «Звездных войнах», скончавшейся 27 декабря , не перенесла утраты.

Как сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на Entertainment Weekly и сына женщины Тодда Фишера, она скончалась в возрасте 84 лет.

«Она хотела быть с Кэрри», — сказал ее сын.

Напомним, ранее стало известно, что Дебби Рейнольдс доставили в больницу.