Как сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на Entertainment Weekly и сына женщины Тодда Фишера, она скончалась в возрасте 84 лет.
«Она хотела быть с Кэрри», — сказал ее сын.
Напомним, ранее стало известно, что Дебби Рейнольдс доставили в больницу.
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Мать актрисы «Звездных войн» Кэрри Фишер не перенесла потери дочери
29 декабря в 08:58 356 просмотров
Дебби Рейнольдс, мать актрисы Кэрри Фишер, исполнительницы роли принцессы Леи в «Звездных войнах», скончавшейся 27 декабря, не перенесла утраты.
Как сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на Entertainment Weekly и сына женщины Тодда Фишера, она скончалась в возрасте 84 лет.
«Она хотела быть с Кэрри», — сказал ее сын.
Напомним, ранее стало известно, что Дебби Рейнольдс доставили в больницу.
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