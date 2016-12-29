« О бюджете Пензенской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 г.»." data-title="500 пензенских детей отдохнут в санатории за счет области — Пенза-пресс, рунет за день">

Минздрав Пензенской области дополнительно получит средства на приобретение санаторно-курортных путевок. Средства выделят в рамках закона «О бюджете Пензенской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 г.».

По данным пресс-центра областного правительства, в пансионате «Приморский» смогут поехать 500 детей, 200 — в летний период, 300 — в сентябре.

«Мы должны делать максимум, находить возможности для того, чтобы как можно большее число ребят могли отдохнуть и поправить здоровье. Приобрести путевку может не каждая семья, поэтому мы помогаем им за счет бюджета», — сказал Иван Белозерцев.

Известно также, в 2017 году цена путевки на одного ребенка на 24-дневную смену стоит 40 тысяч рублей. Всего на эти цели из областного бюджета выделено 20 млн рублей.