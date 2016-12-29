Пензенская область вошла в топ-20 регионов с дешевым оливье

За основу эксперты брали классический рецепт «Оливье»:
колбаса вареная — 300 г,
яйца куриные — 5 шт.,
картофель — 200 г,
морковь — 100 г,
лук — 100 г,
огурец свежий — 100 г,
яблоко — 100 г,
майонез — 150 г,
зеленый консервированный горошек — 1 банка.
В итоге оказалось, что, по сравнению с 2015 годом, стоимость ингредиентов, в среднем по стране, выросла на 2,18%. В Пензенской области подорожание составило 4%. Однако, несмотря на это, салат здесь — один из самых дешевых. Его цена — 202,95 руб. Это обеспечило Пензенской области 11 место в рейтинге.
Дешевле всего оливье обойдется жителям Мордовии (182,91 руб.), Калмыкии (188,04 руб.) и Татарстана (196,27 руб.). Дороже всего новогоднее угощение будет в Чукотском автономном округе (526,76 руб.).