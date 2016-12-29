В пензенской школе ограничили подачу воды
Жители Пензенского и Бессоновского районов сообщили о продаже «левого» алкоголя
Айболит Ягов, мушкетер Воронков: как пензенские медиаперсоны встречали Новый год
Столярова вручила новогодние подарки детям в СИЗО
500 пензенских детей отдохнут в санатории за счет области
В Кузнецке прошла пресс-конференция главы администрации города
В Пензе правила перевозки детей станут строже
Судебные приставы рекомендуют пензенцам погасить долги
В Пензенской области сократилось число тяжких преступлений
В Никольском районе для туристов открыли новые маршруты
все новости

Пензенская область вошла в топ-20 регионов с дешевым оливье

29 декабря в 10:06 272 просмотра
аgro2b.ru изучила стоимость главного новогоднего блюда — салата «Оливье» — в разных уголках страны. Оказалось, что в Пензенской области оно — одно из самых дешевых.

" data-title="Пензенская область вошла в топ-20 регионов с дешевым оливье — Пенза-пресс, рунет за день">

Редакция портала аgro2b.ru изучила стоимость главного новогоднего блюда — салата «Оливье» — в разных уголках страны. Оказалось, что в Пензенской области оно — одно из самых дешевых.

За основу эксперты брали классический рецепт «Оливье»:

колбаса вареная — 300 г,
яйца куриные — 5 шт.,
картофель — 200 г,
морковь — 100 г,
лук — 100 г,
огурец свежий — 100 г,
яблоко — 100 г,
майонез — 150 г,
зеленый консервированный горошек — 1 банка.

В итоге оказалось, что, по сравнению с 2015 годом, стоимость ингредиентов, в среднем по стране, выросла на 2,18%. В Пензенской области подорожание составило 4%. Однако, несмотря на это, салат здесь — один из самых дешевых. Его цена — 202,95 руб. Это обеспечило Пензенской области 11 место в рейтинге.

Дешевле всего оливье обойдется жителям Мордовии (182,91 руб.), Калмыкии (188,04 руб.) и Татарстана (196,27 руб.). Дороже всего новогоднее угощение будет в Чукотском автономном округе (526,76 руб.).

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=tkcmgbIWJZ8
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60