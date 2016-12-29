В Пензе конфликт между бомжами закончился трагедией

В Пензе на ул. Мироносицкая в расселенном доме нашли тело 38-летнего бомжа с ножевыми ранениями.
«Подозреваемый с сожительницей пришли в расселенный домна пл. Мироносицкая в городе Пензе, где проживали их знакомые. На полученные гостями в качестве милостыни денежные средства компания приобрела спиртное», — сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
В ходе встречи между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил ножом в спину своего приятеля. От ранений потерпевший скончался .
Злоумышленника удалось задержать. Все подробности трагедии устанавливаются.