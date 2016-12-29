, чем 29 декабря закончится первый сезон сериала « Отель Элеон» ( 16+), телеканал СТС , студия Yellow , Black and White и Sister`s production приступили к съемкам новых серий проекта , премьера которых состоится в 2017 году." data-title="Комедийный хит СТС «Отель Элеон» получит продолжение — Пенза-пресс, рунет за день">

Пока зрители ждут, чем 29 декабря закончится первый сезон сериала «Отель Элеон» (16+), телеканал СТС, студия Yellow, Black and White и Sister`s production приступили к съемкам новых серий проекта, премьера которых состоится в 2017 году.

Во второй сезон нового комедийного хита СТС заглянут француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова). «Старички» не только помогут коллегам по цеху решить амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и перемен в жизни героев «Отеля Элеон».

В новых сериях персонажи Григория Сиятвинды, Елены Ксенофонтовой, Екатерины Вилковой, Милоша Биковича, Дианы Пожарской, Сергея Лавыгина, Анны Бегуновой, Ольги Кузьминой и Виктора Хориняка изменяют, ревнуют, снимаются в эротических фильмах, устраивают погони и настоящие дуэли.

Антон Маслов, режиссер: «Второй сезон получится более атмосферным: мы вернем любимых персонажей «Кухни», проникнем в души героев «Отеля Элеон» и узнаем их сокровенные тайны. А на смену дракам и пожарам прошлых серий придут опасные погони, запоминающиеся сцены с участием животных и криминальные приключения. Много трюков, еще больше комедии и откровенностей — в общем, скучать не придется!».

В новом сезоне звание «примы Элеона» вернет себе Элеонора, которая после неудачного брака решает вернуться к делам и начать новую жизнь в родных стенах. Хозяйка отеля подмечает в одном из подчиненных интересного мужчину и старается его заполучить всеми доступными и не очень способами. И неважно, что у него уже есть любимая женщина, которая работает под началом Элеоноры…

Елена Ксенофонтова (Элеонора): «Моя героиня не понимает, что она похищает чужого мужчину. В данном случае она чувствует себя жертвой обстоятельств, ее надежды обмануты, но она не изменяет себе: она остается все той же Элеонорой, с ее манерой общаться и брать то, что плохо лежит. Просто у нее срабатывает такой рефлекс: когда во что-то сильно вкладываешься, начинаешь это любить. Как говорится, что сама слепила, то и полюбила. Но я совсем не удивлюсь, что, когда ветер переменится, мы увидим Элеонору, улетающей на зонтике в другую сторону».

С сердечными делами пытается разобраться и управляющий Михаил Джекович. В попытках наладить отельную жизнь он сталкивается не только с эксцентричными постояльцами, но и влюбленными в него женщинами, которые готовы пойти на все, лишь бы стать хозяйкой его сердца.

Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): «Авторы все время придумывают интересные коллизии, не позволяют нам, актерам, соскучиться и отдохнуть. Вот теперь, например, погружают Джековича в мир женщин. Если раньше моего героя беспокоили только проблемы отеля, то теперь ему не дают спать спокойно геометрические фигуры, которые складываются с окружающими его дамами. В общем, его ждет столько приключений, что словами не описать!»

Пока управляющий занят решением любовных задач, его вторая половинка меняет строгий костюм на платья и пучок на длинные локоны. В новых сериях София из строгой бизнесвумен превращается в женственную девушку, готовую поступиться даже своими нерушимыми принципами ради любви.

Екатерина Вилкова (София): «Если в первом сезоне мне было сложно нащупать характер персонажа, то теперь у меня появилась возможность посмотреть на нее со стороны. Я видела Софию на экране, проанализировала свою работу и собираюсь добавить ей новых красок. Как минимум, в новых сериях она будет чаще улыбаться. А вообще мне очень хочется, чтобы моя героиня зацепила зрителей надолго, чтобы она удивляла не только нас, но и саму себя».

Любовной лихорадкой заболеет и фанат вечеринок Павел Аркадьевич: на этот раз в порыве страсти он может не только подставить лучшего друга, но и потерять отель.

Милош Бикович (Павел): «Мой персонаж спотыкается о свои собственные недостатки, которые в первом сезоне не замечал, а новые жизненные повороты как раз и помогут ему узнать о себе что-то новое. Павел развивается, растет духовно: он, конечно, не пройдет весь путь зрелости, но точно ступит на него. А вообще в новых сериях в фокусе окажутся отношения между мужчиной и женщиной, а это, на мой взгляд, одна из самых важных и интересных тем в кино».

Перемены не обойдут стороной подопечных главных героев: Дядя Боря возьмется за воспитание гастарбайтера (его сыграет один из сценаристов сериала Жаннат Керимбаев), Костя примерит на себя сразу несколько отельных должностей от беллбоя до охранника, а Даша и Юля пойдут на преступление, которое изменит жизнь не только самих горничных, но и всего отеля.

Диана Пожарская (Даша): «С моей героиней в очередной раз случается опасное приключение, через которое она должна пройти. Это захватывающе, очень страшно и гораздо серьезней, чем было в прошлом сезоне. Да и в личной жизни у Даши проблем будет не меньше, причем они нарастают как снежный ком, в котором легко запутаться».

В новых сериях к прежним декорациям добавится квартира Михаила Джековича. Изменения коснутся и подсобки Дяди Бори, которую реквизиторы разнообразили лимонным деревом и изобретениями главного инженера отеля (например, в кадре появятся очки со встроенной камерой, придуманные героем). А украшением второго сезона станут животные, в том числе игуана, медведь и мышь.