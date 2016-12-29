Боли в плечах могут быть признаком серьезных заболеваний

Признаком повышенного риска развития болезней сердца могут быть боли в плечах. К такому мнению пришли ученые.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на журнал Journal of Occupational and Environmental Medicine, исследователи просят обратить внимание на боли вращательной манжеты плеча.

В исследовании приняли участие более тысячи квалифицированных рабочих. По итогам исследования удалось установить, испытуемые с высоким давлением, повышенным холестерином, диабетом и другими признаками повышенного риска возникновения заболеваний сердца в 4,6 раза чаще сталкивались с болями в плечевых суставах.

У них же в шесть раз чаще развивалась тендинопатия вращательной манжеты. По мнению ученых, снизить боль и дискомфорт в плечах поможет контроль за давлением и другими показателями.