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Боли в плечах могут быть признаком серьезных заболеваний

29 декабря в 10:46 232 просмотра

Признаком повышенного риска развития болезней сердца могут быть боли в плечах. К такому мнению пришли ученые.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на журнал Journal of Occupational and Environmental Medicine, исследователи просят обратить внимание на боли вращательной манжеты плеча.

В исследовании приняли участие более тысячи квалифицированных рабочих. По итогам исследования удалось установить, испытуемые с высоким давлением, повышенным холестерином, диабетом и другими признаками повышенного риска возникновения заболеваний сердца в 4,6 раза чаще сталкивались с болями в плечевых суставах.

У них же в шесть раз чаще развивалась тендинопатия вращательной манжеты. По мнению ученых, снизить боль и дискомфорт в плечах поможет контроль за давлением и другими показателями.

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