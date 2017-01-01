Пензенцы выясняют состав химии на дорогах

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Жители Пензы просят привести дороги в городе в порядок и убрать с них «химию».

«Хотелось бы узнать, какой химией и для чего у нас в Пензе поливают дороги, что в -20 градусов дорога мокрая? В Москве отказались от подобной практики, а у нас решили вместо очистки дорог поливать какой-то химией, чтобы разъедало обувь пешеходам и шла активная коррозия автомобилей, автобусов, маршруток?» — написала горожанка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

В горадминистрации заверили, что жидкие реагенты в Пензе не используют.

«В целях борьбы с зимней скользкостью на дорожных покрытиях в настоящее время, согласно контракту, на содержание улично-дорожной сети города Пензы используются только пескосоляная смесь и твердый хлорид (технический хлористый натрий). Жидкие химические противогололедные материалы в городе не применяются», — говорится в ответе горадминистрации на запрос информагентства.

Но, несмотря на это, горожане отмечают неэстетичный вид зимних дорог.

«Как мне не нравится эта грязь на дорогах, зима все же должна быть зимой, все бело, красиво. А если уж насыпали, надо убирать эту кашу», — написал мужчина.