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В пензенской школе ограничили подачу воды

29 декабря в 11:56 88 просмотров

29 декабря в Пензе ограничили подачу воды.

Информация об этом появилась на сайте Горводоканала.

С 9.00 ограничат воду в одной из школ, в частности, в школе № 57 на проспекте Строителей, 46.

Полностью восстановят водоснабжение после того, как будет устранена утечка.

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