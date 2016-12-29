Информация об этом появилась на сайте Горводоканала.
С 9.00 ограничат воду в одной из школ, в частности, в школе № 57 на проспекте Строителей, 46.
Полностью восстановят водоснабжение после того, как будет устранена утечка.
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В пензенской школе ограничили подачу воды
29 декабря в 11:56 88 просмотров
29 декабря в Пензе ограничили подачу воды.
Информация об этом появилась на сайте Горводоканала.
С 9.00 ограничат воду в одной из школ, в частности, в школе № 57 на проспекте Строителей, 46.
Полностью восстановят водоснабжение после того, как будет устранена утечка.
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