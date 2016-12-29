, что популярность сервиса Zvooq растет среди абонентов Нижегородской , Ульяновской , Пензенской , Самарской , Кировской областей , а также Чувашии , Марий Эл , Мордовии , Татарстана , Удмуртии. За последние пять месяцев общее количество использующих сервис абонентов увеличилось почти в три раза." data-title="Сервис Zvooq набирает обороты среди пензенцев — Пенза-пресс, рунет за день">

Компания Tele2 сообщает о том, что популярность сервиса Zvooq растет среди абонентов Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Кировской областей, а также Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии. За последние пять месяцев общее количество использующих сервис абонентов увеличилось почти в три раза.

Оператор проанализировал популярность сервиса «Zvooq для Tele2» среди абонентов Поволжья. Лидерами по количеству пользователей являются Нижегородская область, Татарстан и Удмуртия. В основном, абоненты слушают композиции рэп-исполнителя Мот, группы «Ленинград», зарубежной певицы Sia, американской хэви-метал группы Disturbed и молдавской группы Carla’s dreams.

Главным преимуществом данного сервиса является бесплатный доступ к каталогу из более чем 25 млн треков, где пользователи могут добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Пользователям пакетных тарифных планов «черной» линейки Tele2 предоставляет бесплатный трафик при прослушивании музыки с помощью Zvooq. Для того чтобы получить доступ к каталогу, абонентам Tele2 необходимо авторизоваться в сервисе по номеру своего телефона.

Для прослушивания музыки без подключения к интернету, без рекламы и с неограниченным количеством перемоток треков абоненты Tele2 могут подключить премиум-подписку стоимостью 7,5 рублей в сутки. С момента запуска сервиса клиенты Tele2 активно пользуются данной опцией. Наибольший рост количества подключений зафиксирован среди абонентов оператора в Чувашии, Мордовии и Пензенской области.

«С момента старта работы сервиса «Zvooq для Tele2» прошло пять месяцев, и уже сейчас мы можем сказать, что предложение востребовано нашими клиентами. Данный сервис является одним из самых популярных музыкальных приложений, а абоненты Tele2 могут пользоваться им на выгодных условиях. Значительную часть интернет-пакета пользователи, как правило, расходуют на прослушивание музыки онлайн, поэтому в новой тарифной линейке мы предоставили бесплатный трафик при использовании сервиса Zvooq.Таким образом, сделали его еще доступнее для наших клиентов», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.