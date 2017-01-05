Худшее позади? Какие прогнозы на 2017 год дают экономисты

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2016 год в экономическом плане был сложный и порой непредсказуемый: курс валют был нестабилен, цены на нефть то росли, то падали. ИА «Пенза-Пресс» выяснило у экспертов, что ожидает российскую экономику в наступившем году.

Прежде чем делать прогнозы на будущее, эксперты подвели итоги прошедшего экономического года. По их мнению, они довольно противоречивы.

Так, Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп», выделил следующие положительные моменты:

— уровень инфляции опустился до исторического минимума — 5,6%,

— курс российского рубля за год укрепился почти на 20%,

— в последние месяцы года начал расти ВВП,

— опережающими темпами развивалось сельское хозяйство, темпы роста выше 4%,

— российские активы, акции, облигации пользовались устойчивым спросом со стороны инвесторов,

— выполнены планы правительства по приватизации.

Однако, по его мнению, в 2016 году было место для негативных тенденций:

— продолжали падать реальные доходы населения,

— увеличился разрыв между богатыми и бедными,

— в банковской системе происходил процесс консолидации, что создавало ощущение нестабильности у населения,

— уровень коррупции оставался высоким.

В то же время Игорь Диденко, член Международного союза экономистов, считает главным достижением года низкую инфляцию и стабилизацию курса рубля.

«Главное финансовое достижение 2016 года — это, безусловно, стабилизация курса рубля и рекордно низкая инфляция, которая по итогам года, как ожидается, не превысит 5,6 — 5,8%. Это стало возможным, прежде всего, благодаря последовательной и жесткой денежно-кредитной политике Центробанка России. Также нельзя не отметить и заседание ОПЕК в ноябре, по итогам которого наконец-то принято решение ограничить добычу нефти странами-членами картеля, что, в свою очередь, ограничит предложение на рынке и уже привело к росту нефтяных цен, а, значит, и курса рубля», — отметил эксперт.

Руководитель Центра экономической политики и бизнеса, доктор экономических наук Елена Румянцева, в свою очередь, считает, что стоит обратить внимание на то, что бюджет прошедшего года был дефицитным.

«Главные финансовые итоги года — это завершение периода профицита госбюджета и вступление уже в 2016 год в период его дефицита с планируемым исчерпанием в 2017 году резервного фонда, сформированного, в основном, за счет нефтегазовых доходов, также с запланированным использованием Фонда национального благосостояния.[…] Очевидно, что дефицит бюджета объясняется как военными действиями нашей страны в Сирии, так и до этого много обсуждаемыми в прессе огромными затратами на проведение Зимней Олимпиады 2014 года, дорогостоящей подготовкой в Чемпионату мира в 2018 году, а также нагрузкой на бюджет», — считает она.

Что ждет российскую экономику

Аналитики считают, что, несмотря на сложности, следующий год будет более успешным для российской экономики.

«В следующем году положительные тенденции, сформировавшиеся в 2016 году, продолжат развиваться. Экономика может выйти на темпы роста в районе 2%. Доходы населения начнут расти. Изменение акцентов в системе налогообложения может привести к смещению налоговой нагрузки с одних отраслей на другие. Этот вопрос сейчас рассматривается в правительстве. В целом, прогнозы на 2017 год позитивные», — высказал свое мнение Олег Богданов.

«Инфляция в 2017 не превысит показателей текущего года, скорее, наоборот, будет двигаться в направлении 4% - это, напомню, ориентир ЦБ на 2017 год. Рост цен, конечно, будет, реальная инфляция превысит официальную, но, опять-таки, цены на продукты будут расти менее высокими темпами, чем в уходящем году, или, тем более, в 2015.

Как это ни банально звучит, после заседания ОПЕК 30 ноября можно с уверенностью сказать, что худшее (в среднесрочном периоде) позади. Наша экономика на фоне других нефтедобывающих стран смотрится довольно сильно — большие резервы (385 млрд $), очень низкий уровень внешнего долга.

Как известно, если нефть будет стоить 52,5 $ за баррель, наш бюджет получит порядка 20 млрд $ дополнительных доходов, а при нефтяных ценах в 69 $ за баррель Россия вообще имеет бездефицитный бюджет (для Саудовской Аравии, например, эта цифра значительно больше — 78 $ за баррель).

Есть шанс, хоть и не слишком большой, на некоторое ослабление санкций в 2017 году, что добавит нам несколько десятых процентных пунктов экономического роста, а всего по итогам года рост может быть в пределах 1%. Но, разумеется, все это не означает того, что в долгосрочном периоде мы можем расслабиться и не задумываться о структурных реформах, инвестициях в промышленность, инфраструктуру и человеческий капитал», — говорит Игорь Диденко.

Елена Румянцева не столь оптимистична. По ее мнению, выйти из тяжелого экономического положения можно, лишь победив коррупцию.

«Главный выход из усугубляющейся, на наш взгляд, в силу разных заметных индикаторов все же кризисной ситуации — это применение иных по сравнению с сегодняшним днем технологий борьбы с коррупцией. […] Именно коррупция, сформировавшая уже неподъемный по обслуживанию современным обществом слой рантье, давит своим неэффективным управлением (на всех уровнях доступа к материальным благам) на страну.

Таким образом, борьба с многочисленным слоем коррупционеров как с лицами, обладающими незаконно нажитыми доходами, — это, как я полагаю, важнейший резерв пополнения государственной казны, освобождения ее от балласта малозначимых или совсем неэффективных расходов, о которых сегодня говорят фрагментарно, но не комплексно, оказания на этой основе более действенной помощи малообеспеченным гражданам», — отметила Елена Румянцева.

Прогнозы по курсу валют

Один из главных вопросов, который задают себе россияне: что станет с курсом рубля, доллара и евро? Эксперты считают, что многое будет зависеть от стабильности в международной обстановке.

«Курс рубля при стабильной ситуации на нефтяном рынке выйдет в диапазон 50−55 рублей за доллар», — считает Олег Богданов.

У Игоря Диденко — другое мнение.

«В этой связи в краткосрочном периоде рубль будет сильным, и, если не произойдет чего-то неожиданного, наиболее вероятен диапазон 60−64 рубля за доллар на начало 2017 года. Евро же, хоть и двигается постепенно к паритету с долларом, вряд ли покажет особую волатильность после декабрьского заседания ФРС (Федеральная резервная система), поэтому 63−67 рублей за евро — сейчас наиболее актуальный диапазон. При этом важно помнить, что все вышеперечисленное верно, если вдруг не обострится геополитическая напряженность, что само по себе мало предсказуемо», — отметил он.

Что ждет рынок ипотеки

Заместитель председателя правления одного из ипотечных банков «ДельтаКредит» Ирина Асланова говорит о трех сценариях развития ипотечного рынка.

«Традиционно у нас — три сценария по ипотечному рынку на следующий год: базовый (рост 7%), оптимистичный (рост 13%) и пессимистичный (отсутствие роста).

Базовый прогноз в 7% исходит из тех реалий, которые сложились на рынке сейчас. С одной стороны, формируется отложенный покупательский спрос. Он связан с постепенным снижением цен на недвижимость и уменьшением ставок по ипотеке ввиду политики Центробанка, усиления конкуренции между банками и активизации рынка секъюритизации ипотеки.

С другой стороны, в следующем году завершится программа господдержки, которая была основным драйвером в 2015—2016 году, а реальная покупательская способность населения не сможет обеспечить активный рост ипотеки при кредитовании на стандартных условиях банков. Минэкономразвития прогнозирует восстановление реальных доходов населения до уровня 2013 года лишь к 2021 году, ВВП по прогнозам выйдет в положительную зону в конце 2017 года.

Среднерыночная ставка по ипотеке в первом полугодии 2017 года будет в диапазоне 11,75 — 12,25% годовых. Верхнюю границу мы увидим в первом квартале, нижнюю — во втором. Во втором полугодии ставки будут двигаться в диапазоне 11,25 — 11,75% годовых, в зависимости от того, сколько раз будет снижать ставку ЦБ, и на какую величину (первое снижение мы прогнозируем в конце первого — начале второго квартала). Минимальная ставка, которую рынок может увидеть к концу 2017 года — около 11%", — сообщила она.