Пензенский иностранный агент дошел до областного суда

В своей частной жалобе Валентин Мануйлов оспаривал решение судьи Ленинского районного суда Аркадия Селиверстова от 13 октября, который прекратил производство по иску издательского дома к региональному управлению Минюста. Истец также просил вернуть дело на рассмотрение в суд первой инстанции.



Напомним, АНО «Издательский дом «Валентин Мануйлов», выпускающий газету «Улица Московская», был включен в перечень иностранных агентов по итогам документарной проверки, которую специалисты пензенского управления Минюста провели в апреле 2016 года. Они обнаружили, что некоммерческая организация ведет политическую деятельность (в качестве таковой указаны три газетных публикации и интервью Мануйлова в телепередаче «Женский стиль» на «11 канале») и имеет зарубежное финансирование. Деньгами из-за рубежа Минюст признал грант фонда поддержки СМИ «Среда», который «Улица Московская» выиграла в феврале 2015 года. 6 августа того же года «Среда» была признана иностранным агентом.



Решение о включении издательского дома в реестр Минюста Валентин Мануйлов ранее назвал политическим. На заседании 29 декабря он подчеркнул, что в данном случае закон, не имеющий обратной силы, был повернут вспять, потому что на момент получения гранта «Среда» была «обычной российской НКО». В самом Минюсте утверждают, что у российской разведки с 2014 года были сведения об иностранном финансировании «Среды».



Издательский дом Валентина Мануйлова оспорил акт проверки регионального Минюста в Ленинском суде Пензы. Разбирательство шло с мая по октябрь. За это время в процессе сменилось три судьи — Андрей Лидин взял самоотвод; сменившая его Юлия Андрианова назначила по делу судебную экспертизу, но, не дождавшись ее результатов, ушла в отпуск. Судья Аркадий Селиверстов 13 октября прекратил производство по делу. В своем определении он отметил, что истец должен был оспаривать не акт проверки территориального органа юстиции, а вынесенное на его основе распоряжение федерального министерства.



Заседание 29 декабря началось с того, что коллегия по административным делам в составе судей Ларисы Смирновой, Павла Попова и Елены Репиной отклонила ходатайство Валентина Мануйлова о проведении фотосъемки в зале заседания.



«Фото с какой целью, зачем?» — спросила судья Лариса Смирнова.



Услышав, что это необходимо для воспроизведения в средствах массовой информации, она парировала:



«Что именно воспроизводить, вы же не в зоопарк пришли фотографировать. Кого воспроизводить, состав суда?»



В своей речи Валентин Мануйлов отметил, что правоприменительная практика закона об НКО имеет политический окрас, и сослался при этом на итоги заседания Совета по правам человека 8 декабря, проходившего при участии президента Владимира Путина. В частности, члены Совета обратили внимание на ситуацию вокруг «Мемориала» и «Левада-центра», ранее попавших в список иноагентов. Ситуация вокруг пензенского издательского дома на заседании не обсуждалась, тем не менее, в августе СПЧ обращался к министру юстиции РФ с просьбой проверить законность включения издательского дома в реестр иностранных агентов.



«Я думаю, что настанет время через пять, десять, да хоть через 15 лет, и закон об иностранных агентах будет отменен. И, соответственно, всем НКО, которые пострадали в результате действия этого закона, будут принесены извинения и, возможно, выплачены компенсации. Это мое глубокое убеждение.



Были сталинские репрессии, репрессировали огромное количество людей, тем не менее, потом прошел ХХ съезд партии, все законы отменили, а людям до сих пор выплачивают компенсации за то, что они пострадали. Будет все то же самое», — отметил Мануйлов.



Представитель издательского дома Алексей Богородицкий, в свою очередь, отметил, что ему «совершенно непонятно определение судьи Селиверстова о том, что административный истец лишен права обжалования акта проверки». Иск, поданный в Ленинский районный суд, был принят к производству и рассматривался полгода, причем никаких вопросов о правомерности оспаривания не стояло, подчеркнул адвокат. Он добавил, что есть обширная судебная практика по этому вопросу, но почему-то в Пензенской области все по-другому. Из слов Богородицкого можно было заключить, что оспаривать распоряжение федерального министерства нецелесообразно, так как они принимаются «автоматически» на основании актов проверок, выполненных территориальными органами юстиции.



Представитель пензенского управлении Минюста Ольга Медведеева против требований Мануйлова возражала, считая определение Ленинского районного суда законным, обоснованным и не подлежащим отмене.



Так же посчитала и судебная коллегия по административным делам: определение Ленинского районного суда оставлено без изменения, частная жалоба истца — без удовлетворения.



По словам Валентина Мануйлова, издательский дом будет оспаривать это определение в кассационной инстанции, а при необходимости — и в Верховном суде. Он считает, что от включения в реестр иностранных агентов репутация «Улицы Московской» и всего издательского дома не пострадала.



«Пока на поверку выходит, что выгоды извлекаем мы. Не вижу я пока репутационных издержек ни для издательского дома, ни для газеты «Улица Московская».



Более того. Я предвижу, что наше дальнейшее противостояние с Минюстом и судебной системой способно еще более упрочить позицию «Улицы Московской» в глазах читателей как издания отважного. А люди в принципе ценят отвагу», — говорится в обращении Валентина Мануйлова к читателям на сайте «Улицы Московской».