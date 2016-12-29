Сколько денег жители ПФО тратили на подготовку к Новому году?

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«Яндекс.Кассы» выяснили, где и как отметят Новый год жители Приволжского федерального округа.

Как пояснили в пресс-службе Яндекса, в этом году многие жители Приволжского округа проведут новогодние дни дома. Спрос на самолеты и поезда по сравнению с ноябрем почти не изменился — число таких платежей увеличилось всего на 7%.

Однако в декабре жители ПФО в интернет-магазинах одежды и аксессуаров потратили больше денег, если сравнивать показатель с ноябрем.

Также в 2,5 раза вырос спрос на ювелирные изделия и бижутерию. Средний чек составил 1670 рублей.

«Вырос интерес покупателей к косметике и парфюмерии. За последний месяц жители Приволжского округа потратили на такие товары почти вдвое больше, чем за ноябрь. Средний платеж — 2920 рублей. В целом по России средний чек за товары для красоты примерно на 40% выше — 4100 рублей», — отметили в пресс-службе.

В декабре траты на электронную технику и смартфоны увеличились почти на 90%. На треть перед Новым годом увеличились расходы на бытовую технику.

«"Яндекс.Касса» помогает оплачивать онлайн-покупки разными способами: например, из электронных кошельков, с банковских карт, наличными. По данным международной исследовательской компании MARC, в 2016 году «Яндекс.Касса» стала самым популярным платежным решением в России", — добавили в пресс-службе.