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Кувайцев: Пусть 2017-й год пройдет под знаком удачи

31 декабря в 11:15 244 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с Новым годом и Рождеством.

«Мы всегда с особой радостью встречаем эти чудесные праздники. Они хранят бесценные воспоминания и дарят светлые надежды.

Оценивая год уходящий, выражаю благодарность каждому из вас за трудолюбие, инициативу, за все, что мы смогли сделать вместе. Уверен, что благодаря общим усилиям наш любимый город будет и дальше крепнуть, хорошеть и развиваться!

Пусть 2017-й год пройдет под знаком удачи, станет временем перемен к лучшему, исполнения желаний и больших достижений. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, пусть дети радуют вас своими успехами, а в домах царят достаток, уют и согласие!

От всего сердца желаю, чтобы любовь и доброе начало были надежной опорой в ваших каждодневных делах», — отмечено в поздравлении.

Также мэр пожелал пензенцам гармонии, веры в себя, неиссякаемого оптимизма и счастья.

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