Белозерцев поздравил пензенцев с Новым годом и Рождеством (видео)

«Эти прекрасные, всеми любимые праздники — время надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для масштабных начинаний.

Уходящий в историю год был сложным, как многие другие, но он был полон созидания, был богат на яркие события — в жизни каждого из нас и в жизни нашей великой России!

Вместе мы многого добились. В Пензенской области собран рекордный урожай, сохранены темпы промышленного роста, реализованы крупные инвестиционные проекты.

Мы смогли найти решение многих актуальных социальных задач — в здравоохранении, образовании, культуре и спорте и сделать значительный задел на будущее!

В этих свершениях заслуга каждого из вас, дорогие земляки!

И я благодарен вам за ежедневный кропотливый труд, за ваше терпение, за ваш оптимизм и постоянную поддержку!

Уверен, что в наступающем году мы вместе сможем завершить начатое и дать старт новым проектам, направленным на благополучие жителей Пензенской области, процветание Сурского края и величие России!» — говорится в поздравлении.

Также губернатор пожелал горожанам крепкого здоровья, семейного счастья, надежды на лучшее и исполнения заветных желаний.