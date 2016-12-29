Пензенец отсудил у стоматологии деньги за плохие протезы

В Пензе суд обязал стоматологию возместить некачественное лечение пациенту. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

По словам истца, мужчина обратился в стоматологию на проспекте Строителей.

«Врач стоматолог-терапевт произвела осмотр, порекомендовала лечение и указала не необходимость протезирования, стоимость которого определила в 72800 рублей. Пациент в том же месяце двумя платежами по квитанциям внес 40000 и 32800 рублей. Результатом произведенного лечения он не был удовлетворен, поскольку установленные протезы (мосты) слетали. Попытки доктора устранить недостатки к стабильному результату не привели», — сообщили в пресс-службе суда.

По результатам судебных разбирательств стоматология за некачественно лечение заплатит 72 800 рублей, 40 000 рублей — в качестве морального вреда, а также штраф в пользу потребителя в размере 56400 рублей, поскольку ответчик отказался добровольно возвращать средства и судебные расходы на представителя, на общую сумму 209200 рублей.