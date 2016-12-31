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В Пензе жителям Зари создали новогоднее настроение

31 декабря в 07:30 222 просмотра
, что там необходима новогодняя елка, написала в «Жалобную книгу» информагентства местная жительница.

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В Пензе жителям микрорайона Заря создали новогоднее настроение. О том, что там необходима новогодняя елка, написала в «Жалобную книгу» информагентства местная жительница.

«Канун Нового года, везде так красиво — елки, горки, катки. Вот только так не хочется возвращаться домой на улицу Новоселов. Так тускло, чувствуешь себя каким-то отщепенцем, по сравнению с другими. О каком новогоднем настроении можно говорить?» — сообщила она.

На жалобу поступил ответ из администрации Пензы. В нем сообщается, что на территории парковки установили четырехметровую ель.

«ООО «Федеральная управляющая компания» украсило световыми гирляндами выходные группы МКД № 110−115 ул. Новоселов, № 5,6 по ул. Сузюмова.

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