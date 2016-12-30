« Поющие журналисты» ( 0+). О тематике фестиваля и его новых звездах ИА «Пенза-Пресс» рассказала художественный руководитель и автор проекта , заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина." data-title="На фестивале «Поющие журналисты» почтут память погибших коллег — Пенза-пресс, рунет за день">

13 января в пензенском Доме молодежи пройдет XII ежегодный фестиваль «Поющие журналисты» (0+). О тематике фестиваля и его новых звездах ИА «Пенза-Пресс» рассказала художественный руководитель и автор проекта, заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина.

По словам Нины Семеновны, фестиваль изначально хотели приурочить к 100-летию старейшей в областном центре газеты «Пензенская правда».

«Но выступающие журналисты не сошлись во мнениях, так что ее будут чествовать в мае. А сейчас каждый будет петь то, что хочет, без конкретной тематики. Но, конечно, объединяющая тема — это любовь», — рассказала она.

Нина Голубина отметила, что на сцене выступят представители сразу нескольких поколений — и журналисты, и их дети, у одной девочки состоится дебют.

Также на фестивале впервые выступит известная пензенская журналистка Людмила Коломыцева.

«Оказалось, что она еще и поет прекрасно! Энергетика у нее хорошая. Будет петь романсы на стихи С. Есенина. И все наши признанные звезды будут на фестивале, несомненно. Также приезжает из Каменки телевидение, из Ульяновска приедут наши гости-журналисты. Ведущей будет Светлана Февралева, до этого она два года подряд отказывалась. Ей будет Анатолий Володин помогать. Музыкальный руководитель — Игорь Фатеев по-прежнему. Исполнителей и музыкантов в общей сложности — 28 человек», — отметила Нина Голубина.

Также она сообщила, что перед началом фестиваля почтят память журналистов, погибших в авиакатастрофе на Ту-154.

Сама Нина Голубина призналась, что на фестивале хочет исполнить премьерную песню, однако не знает, получится ли ее отрепетировать, ведь на подготовку осталось всего две недели.

«Не знаю, успеем ли. Пока не уверена, посмотрим. Это песня на великолепные стихи нашего пензенского поэта Геннадия Горланова «Человек рождается для счастья», — пояснила артистка.

Стать гостем фестиваля, по ее словам, в этом году сможет любой желающий. Никаких пригласительных не будет, вход на фестиваль, по традиции, бесплатный.