В пензенские больницы поступят новые машины скорой помощи (видео)

В Пензенскую область поступила очередная партия автомобилей скорой медицинской помощи. 26 машин, из которых — 15 «ГАЗелей» и 11 марки «УАЗ». Обновление парка спецтранспорта стало возможным благодаря федеральной программе поддержки автомобильной промышленности страны.

Ни одна из машин не останется в Пензе, их ждут в 20 районах области. Ключи от новеньких авто лично вручил водителям губернатор Иван Белозерцев, сообщает телеканал «Экспресс».

Автомобили имеют все необходимое оборудование для оказания медицинской помощи. Однако посмотреть его пока нельзя: машины опечатаны. Пломбы сорвут, когда спецтранспорт передадут на баланс медучреждений. Новые «скорые» должны заменить устаревшие авто.

В 2016 году всего в Пензенскую область в рамках федеральной программы поступило 48 машин скорой помощи. Первые 22 автомобиля были переданы еще в сентябре. На них нареканий нет.

«Медработники отзываются о них, как о комфортабельных, водители говорят о том, что они проходимые, надежные автомобили. За это время не было ни одного случая, чтобы автомобиль застрял в каком-нибудь из районов Пензенской области», — рассказала главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Оксана Коробкова.

Автомобили стали своеобразным подарком к Новому году — праздник, в который работники скорой помощи обычно усиленно трудятся. Об этом Иван Белозерцев упомянул, поздравляя медиков с приближающимися торжествами.

«Без аварийной езды — это первое. Второе, чтобы в новогодние праздники обращений людей было как можно меньше. Всех, кто работает в этой сфере, — с наступающим Новым годом. Желаю всем добра, благополучия, самое главное, здоровья», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В конце торжественной церемонии священник прочитал молитву и окропил автомобили скорой помощи святой водой.