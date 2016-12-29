Кувайцев подвел итоги 2016 года (видео)

« Эхо Пензы» подвел итоги уходящего года , а также поделился планами на будущее." data-title="Кувайцев подвел итоги 2016 года — Пенза-пресс, рунет за день">

Виктор Кувайцев в эфире радио «Эхо Пензы» подвел итоги уходящего года, а также поделился планами на будущее.

Увеличение поступлений в бюджет Пензы — одно из главных достижений 2016 года, считает Виктор Кувайцев. По сравнению с 2015-м казна пополнилась на 250 миллионов рублей и превысила один миллиард. Этого удалось достичь благодаря улучшению работы рекламной службы и продаже муниципальной недвижимости, освободившейся после проведенной оптимизации, сообщает телеканал «Экспресс».

«Наш спорткомитет разместился в Первомайской администрации, в Ленинской разместилось управление транспорта и связи, в Железнодорожной мы разместили центр по закупкам. И управление культуры разместилось в Центре культуры и досуга», — рассказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

В 2017 году, по мнению мэра, в первую очередь, нужно сделать то, что не успели в этом. Необходимо обустроить пешеходную зону на набережной Суры, реконструировать стадион «Зенит» к чемпионату мира-2018, а также завершить строительство социально-значимых объектов.

«Школа № 14, которая находится на улице Шевченко, детсад мы строим в Заре, это скорее всего еще одна школа, которая будет строиться на Шуисте, мы планируем приступить к началу строительства. А также программа по переселению из ветхого жилья», — рассказал Виктор Кувайцев.

Также в 2017-ом, который объявлен Годом экологии, Пенза будет участвовать в проекте по сокращению выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта, проводимого ООН совместно с Минтрансом России.