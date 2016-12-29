Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в эфире радиостанции «Эхо Пензы» 29 декабря.



«Сегодня на дороге — два-три хозяйствующих субъекта, и порой сложно через определенный алгоритм действий привести дороги в порядок. Мы приняли решение, что этим будет заниматься один департамент. Наверное, в перспективе, это будет департамент по содержанию дорог и путепроводов. При нем будет организация, работающая на муниципальном контракте — «Пензадормост». В составе этого департамента будет и Центр организации дорожного движения (ЦОДД)», — отметил Виктор Кувайцев.



Напомним, ранее стало известно, что ЦОДД будет присоединен к департаменту ЖКХ Пензы. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин, выступая на сессии Гордумы, отметил, что в результате реорганизации центра сократят 17 человек.



«Мы просто убираем огромное количество руководящего состава, который когда-то вышел из состава департамента», — подчеркнул Виктор Кувайцев.