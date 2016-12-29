Напомним, в соответствии с требованиями, пассажиры в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля должны находиться в специальном кресле или использовать специальные удерживающие устройства. Приспособления должны подходить ребенку и подбираться, исходя из его возраста и комплекции. Водителям, нарушившим эти правила, придется заплатить штраф три тысячи рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

«В ходе мероприятия более 150 водителей были привлечены к административной ответственности по ч. 3. ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований перевозки детей, установленных правилами дорожного движения», — сказала старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.