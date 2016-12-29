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Белозерцев наградил отличившихся в 2016 году пензенцев

29 декабря в 17:15 332 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды отличившемся на профессиональном поприще пензенцам.

По данным пресс-центра областного правительства, орденами и грамотами отмечены более 30 жителей области, их числе — представители агропромышленного комплекса, научного сообщества, сферы жилищно-коммунального хозяйства, культуры и искусства и др.

По словам губернатора, Пензенская область заканчивает год с хорошими результатами.

«В этом огромная заслуга каждого из вас. Своим каждодневным трудом вы прославляете наш край и делаете все, чтобы Пензенская область процветала, чтобы жизнь в нашем регионе менялась в лучшую сторону. Выражаю вам искреннюю благодарность и надеюсь на совместную плодотворную работу в 2017 году», — добавил глава региона.

Также ежегодные премии губернатора Пензенской области за выдающиеся достижения получили и представители из области средств массовой информации, культуры и искусства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/my/gosnagrady_29_12_2016_(1_iz_1).jpg
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