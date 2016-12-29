Белозерцев наградил отличившихся в 2016 году пензенцев

По данным пресс-центра областного правительства, орденами и грамотами отмечены более 30 жителей области, их числе — представители агропромышленного комплекса, научного сообщества, сферы жилищно-коммунального хозяйства, культуры и искусства и др.

По словам губернатора, Пензенская область заканчивает год с хорошими результатами.

«В этом огромная заслуга каждого из вас. Своим каждодневным трудом вы прославляете наш край и делаете все, чтобы Пензенская область процветала, чтобы жизнь в нашем регионе менялась в лучшую сторону. Выражаю вам искреннюю благодарность и надеюсь на совместную плодотворную работу в 2017 году», — добавил глава региона.

Также ежегодные премии губернатора Пензенской области за выдающиеся достижения получили и представители из области средств массовой информации, культуры и искусства.