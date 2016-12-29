По данным Банка России, курс доллара понизился с 60,6669 до 60,2730 руб., курс евро — с 63,4879 руб. до 63,0214 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 61,5098 .
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Банк России понизил официальный курс доллара
29 декабря в 17:40 152 просмотра
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 декабря.
По данным Банка России, курс доллара понизился с 60,6669 до 60,2730 руб., курс евро — с 63,4879 руб. до 63,0214 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 61,5098 .
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