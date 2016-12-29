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Новая «Арбековская застава». Декабрьские зарисовки.

29 декабря в 17:22 176 просмотров
«Арбековской заставы» были лишь работающие башенные краны и одноподъездная многоэтажка — 5 строение. Декабрьский визит на объект оставил самые приятные впечатления от темпов строительства - 10 -подъездный дом П-образной конфигурации стремительно догоняет возведенную под крышу соседнюю свечку, рядом кипит работа еще на трех объектах.

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Еще недавно самыми высоким ориентирами строительной площадки новой «Арбековской заставы» были лишь работающие башенные краны и одноподъездная многоэтажка — 5 строение. Декабрьский визит на объект оставил самые приятные впечатления от темпов строительства - 10 -подъездный дом П-образной конфигурации стремительно догоняет возведенную под крышу соседнюю свечку, рядом кипит работа еще на трех объектах.

«Недавно мы получили разрешение на строительство 4-го строения, — рассказал генеральный директор компании-генподрядчика Сергей Соболев. — Так что после новогодних праздников строительная площадка пополнится еще одним объектом».

В связи с завершением работ по возведению стен 5-го строения, демонтировали работающий на этом доме башенный кран. Теперь он будет осуществлять грузоподъемные работы на соседнем доме. А строители принялись за другой ответственный этап — прокладку инженерных коммуникаций.

Многосекционный дом № 3 представлен самым широким спектром строительных работы: пока на одном подъезде завершают кирпичную кладку стен, на другом принялись за остекление окон.

Много техники работает на 12 и 13 строениях. Здесь забивают сваи под обустройство фундамента.

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