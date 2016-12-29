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Кувайцев: У нас нет полномочий ликвидировать «Самоучет»

29 декабря в 17:38 216 просмотров
«Эха Пензы» прокомментировал предложение слушателя ликвидировать центр «Самоучет».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев в эфире «Эха Пензы» прокомментировал предложение слушателя ликвидировать центр «Самоучет».

«Мы ликвидировать по своим полномочиям не можем, но, я вас уверяю, мы не сидим без дела. Мы идем по пути альтернативного создания расчетно-кассовых центров. У нас есть показательный пример, когда наши компании «заходят» под другой расчетно-кассовый центр», — отметил глава администрации города.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что в этой связи важно, чтобы «нас не пугали, что он [расчетно-кассовый центр] - такой один и других вариантов быть не может».

«На этом примере мы постепенно показываем всем, что можно проводить расчеты без всяких ошибочных квитанций», — добавил мэр.

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