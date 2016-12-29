Кувайцев: У нас нет полномочий ликвидировать «Самоучет»

«Мы ликвидировать по своим полномочиям не можем, но, я вас уверяю, мы не сидим без дела. Мы идем по пути альтернативного создания расчетно-кассовых центров. У нас есть показательный пример, когда наши компании «заходят» под другой расчетно-кассовый центр», — отметил глава администрации города.



Виктор Кувайцев подчеркнул, что в этой связи важно, чтобы «нас не пугали, что он [расчетно-кассовый центр] - такой один и других вариантов быть не может».



«На этом примере мы постепенно показываем всем, что можно проводить расчеты без всяких ошибочных квитанций», — добавил мэр.