Бабич пожелал пензенцам счастливого Нового года

«В преддверии этого праздника каждый из нас, мысленно перелистывая страницы календаря уходящего года, вспоминает наиболее важные и значимые события своей жизни, личные достижения и успехи.

Мы, жители Приволжья, в 2016 году много сделали для развития России, ее экономики, социальной сферы, науки, укрепления обороноспособности государства, межнационального и межконфессионального мира и согласия. На предприятиях округа успешно выполняется задача по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве, внедряются новые высококонкурентные производства.

Хочу выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия своего региона и страны, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В эти декабрьские дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Уверен, что 2017-й год окажется для нас успешным и счастливым. Опираясь на бесценный опыт старших поколений, великое прошлое страны, огромный человеческий потенциал и трудолюбие нашего народа, мы добьёмся новых побед и достижения поставленных целей.

Пусть 2017-ый будет годом созидательной и плодотворной работы, временем значимых свершений и больших успехов», — говорится в поздравлении.

Михаил Бабич также пожелал жителям ПФО мира и согласия, здоровья, благополучия и счастливого Нового года.