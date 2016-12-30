Российские ученые придумали, как спасти печень от алкоголя

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Российские ученые разработали препарат, который поможет уберечь печень от токсического воздействия и восстановить орган.

О том, как работает этот препарат, «Известиям» рассказал руководитель отдела передовых клеточных технологий Алексей Люндуп.

«Коллеги из отдела регенеративной хирургии разработали природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Они выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают», — пояснил он.

Он также отметил, что для тяжелых случаев препарат будет вводится в поврежденный орган.

А для тех, у кого орган находится в менее критичной форме, создадут таблетку, предположительно, в форме капсулы. Принимать ее будет необходимо, когда на печень повышается нагрузка — токсические лекарственные средства, алкогольные продукты, пишут «Известия».