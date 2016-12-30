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Жительница Пензы купила лаваш из «будущего»

30 декабря в 09:10 770 просмотров
, купленного в одном из магазинов.

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Жительницу Пензы ввела в заблуждение дата изготовления лаваша, купленного в одном из магазинов.

Об этом горожанка написала в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

По ее словам, инцидент произошел вчера, 29 декабря, однако на товаре стояла дата изготовления днем позже.

«Купила сегодня завтрашний лаваш», - написала подписчица.


«На всей продукции печатают срок на будущее и даже на детском питании», — прокомментировала пост другая подписчица.

«А потому что многие частные пекарни сегодня работают последний день и ночь! И, конечно же, нужно все продать одним числом, как и булочки всякие, тоже число 30 поставят, а пекут сейчас с 4 часов вечера! Знаю, потому что работали! Так всегда было», — написал под публикацией другой пользователь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live
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