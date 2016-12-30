В Пензе припаркованные грузовики продолжают мешать чистить снег

В Пензе общественники провели очередной рейд по выявлению фактов парковки на длительный срок легковых и грузовых автомобилей на проезжей части.

«Результаты рейда показывают, что не все владельцы автотранспортных средств отнеслись к проблеме с пониманием, до настоящего времени остаются припаркованными заваленные снегом после механической уборки специальной техникой дорожных служб грузовой автомобиль «Вольво» на проспекте Победы, «ГАЗель» на проспекте Строителей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Мешают уборке снега также грузовики на ул. Клары Цеткин, 63, у парка «40 лет Победы» (ул. Рахманинова, 51), ул. Володарского, 37. Припаркованных грузовиков не нашли на ул. Чаадаева.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, подготовлены локальные схемы установки дорожных знаков, которые в новогодние (праздничные) дни будут установлены на следующих участках дороги:

по пр-ту Строителей — на участке дороги от ТЦ «Весна» до дома № 62 ул. Лядова;

по ул. Ладожской — на участке дороги от ТЦ «Берлин» до дома № 109 ул. Ладожской;

по ул. Карпинского — на участке дороги от дома № 95 до ул. Окружной;

по ул. Коммунистической — на участке дороги от дома № 35 до ул. Толстого;

по ул. Чаадаева — на участке дороги от дома № 91 до дома № 111.

Мэрия обращается к автовладельцам с просьбой убрать транспорт в места, где транспорт не мешал бы в организации благоустройства территории города.