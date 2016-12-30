В Сосновоборском районе открыли новый ФАП

По данным пресс-центра областного правительства, объект открыли в рамках программы областного минсельхоза по устойчивому развитию сельских территорий.

С эти событием местных жителей поздравил начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса регионального аграрного ведомства Вячеслав Шиняев.

В пресс-центре также отметили, что строительство финансировалось за счет средств государственной поддержки. На эти цели из госбюджета было выделено 795 тыс. рублей, областного бюджета направили — 600 тыс. рублей