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В Сосновоборском районе открыли новый ФАП

30 декабря в 09:47 252 просмотра

В селе Нижний Катмис Сосновоборского района Пензенской области открылся фельдшерско-акушерский пункт.

По данным пресс-центра областного правительства, объект открыли в рамках программы областного минсельхоза по устойчивому развитию сельских территорий.

С эти событием местных жителей поздравил начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса регионального аграрного ведомства Вячеслав Шиняев.

В пресс-центре также отметили, что строительство финансировалось за счет средств государственной поддержки. На эти цели из госбюджета было выделено 795 тыс. рублей, областного бюджета направили — 600 тыс. рублей

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