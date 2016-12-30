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Россияне научились отражать атаки кибермошенников

30 декабря в 09:59 210 просмотров
«заработки» мошенников снизились на 15% или на 650 млн рублей.

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В 2016 году «заработки» мошенников снизились на 15% или на 650 млн рублей.

Как пишут «Известия» со ссылкой на компанию Zecurion, это объясняется тем, что злоумышленники атаковали в большей мере корреспондентские счета банков, а не обычных горожан, поскольку те перестали податься на прямолинейные ходы мошенников.

Как сообщили аналитики, в перспективе они будут использовать новые методы вытягивания персональной информации о счетах и банковских картах, в том числе, с помощью данных в социальных сетях.

Поэтому эксперты не рекомендуют использовать в паролях личные данные.

«Нельзя указывать свои данные на подозрительных сайтах. Нужно иметь отдельные (не привязанные к карточкам) счета в банках для хранения сбережений, использовать усовершенствованные системы оплаты, создавать виртуальные карты или иметь специальную отдельную карту с функцией 3D-secure для платежей в интернете», — сообщил директор департамента аудита защищенности Digital Security Алексей Тюрин.

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