, чтобы он провел праздники интересно и с пользой? Конечно , увлекательными книгами, — считает доцент кафедры « Литература и методика преподавания литературы» ПГУ Лариса Перепелкина . Она составила для читателей ИА «Пенза-Пресс» подборку произведений , с которыми можно и нужно познакомить своих детей на каникулах." data-title="Что почитать с детьми на зимних каникулах? Подборка книг — Пенза-пресс, рунет за день">

Близится пора долгожданных зимних каникул. Чем занять своего ребенка, чтобы он провел праздники интересно и с пользой? Конечно, увлекательными книгами, — считает доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы» ПГУ Лариса Перепелкина . Она составила для читателей ИА «Пенза-Пресс» подборку произведений, с которыми можно и нужно познакомить своих детей на каникулах.

«Каникулы — самая любимая пора в жизни каждого школьника. В этот период дети большую часть времени находятся дома, поэтому родителям необходимо позаботиться о том, чтобы время, проведенное ими вне стен школы, не проходило даром, без интереса и пользы. Чтение в этом случае — самое интересное и самое приятное занятие.

Новый год и Рождество — самые радостные, необычные, любимые праздники. Это время чудес, волшебства. Без сказки здесь не обойтись! Рождественская сказка «Снежная королева» Г. Х. Андерсена (6+) — история трогательной дружбы и любви Кая и Герды. Любовь, преданность оказываются способны растопить не только холодное сердце, но даже чертоги Снежной королевы.

По душе придется школьникам младших классов книга Саши Черного «Дневник фокса Микки» (6+). Это дневник умного и доброго пса, который описывает свою жизнь изящным и ироничным слогом. Думающий фокс размышляет о жизни и о себе: «Живут ли на Луне фоксы, что они едят и воют ли на Землю, как мы на Луну?», «Почему, когда я веду себя дурно, на меня надевают намордник, а садовник буянит — и ему хоть бы что?», «Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную веревочку. Неужели у меня будет аппендицит?». Микки мечтает изобрести кинотеатр для собак и писать сценарии для собачьих фильмов. Он настолько умный пес, что даже сны видит «умные»: снится ему, будто он — директор собачьей гимназии… Фантазии фокса Микки приведут в неописуемый восторг юного читателя.

Детям понравятся новые «школьные» рассказы, вошедшие в сборники «Записки выдающегося двоечника» Артура Гиваргизова (6+) и «Укротитель сиреневых бегемотов» Сергея Георгиева (6+).

Герой рассказов Гиваргизова Сережа Гаврилов — личность настолько «выдающаяся», что способен выгравировать шпаргалку на рисовом зернышке. По труду у него восьмерка: в Министерстве разрешили в порядке исключения, когда увидели подкованную мальчиком инфузорию-туфельку. А еще он, желая работать шифровальщиком, зашифровал диктант по русскому языку…

Третьеклассник Вася Захарычев в своих «уникальных» способностях не уступает Гаврилову. Например, он от корки до корки прочитал учебник бегемотского языка и быстро научился разговаривать на языке животного. В зоопарке Вася обратился к бегемоту на его языке…

О том, чем закончилась история Сережи с шифровкой, что ответил бегемот Васе и о многих других «выдающихся» изобретениях трижды ученика 4 «Б» класса и третьеклассника, юные читатели узнают, прочитав книги Артура Гиваргизова и Сергея Георгиева.

Младшим подросткам предлагаем прочитать книгу Даниэля Пеннака «Глаз волка» (6+) — историю про мальчика-сироту по имени Африка и находящегося в клетке зоопарка волка. Голубой Волк — одинокий полярный волк с Аляски, потерявший глаз в схватке с людьми и поклявшийся никогда больше не интересоваться ими. Мальчик днями напролет неподвижно стоит у вольера волка. «Чего ему от меня надо?» — вот вопрос, который задает себе волк. От ярости и бессилия у волка из мертвого глаза пробивается слеза. Тогда мальчик делает странную вещь — закрывает один глаз. «И вот они смотрят друг на друга, глаз в глаз, в безлюдном и притихшем зоопарке, и все время, какое есть, принадлежит им». Так начинается молчаливый диалог между Голубым Волком и Африкой. Так начинается взаимопонимание…

Подростки 13−14 лет — активно рефлектирующие. Они пытаются в книгах найти себя, получить ответы на волнующие их вопросы, сомнения, тревоги, поэтому, как верно полагает Ксения Молдавская, «им жизненно необходимы произведения о сверстниках, взаимоотношениях учеников и учителей, и прежде всего, — современная школьная повесть». Такими книгами могут стать книги Ирины Костевич «Мне четырнадцать уже два года», Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» (12+), «Гвардия тревоги» (12+), Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи» (12+), Шэрон Дрейпер «Привет, давай поговорим» (12+) и др.

«Кот Ланселот и золотой город: старая английская история» (12+), роман писателя-лауреата многочисленных литературных премий Марины Аромштам, написан по мотивам старинной народной сказки. События, описанные в нем, происходят в XIV веке. У героя нет отца и матери, он даже не знает, сколько ему лет. Чтобы согреть родную сестру, Дик Виттингтон без разрешения хозяина земель собирает в лесу хворост. За это ему грозит суровое наказание, и он решает бежать в свободный город Лондон. По пути его поджидает множество опасностей, но доброта, честность, чувство справедливости помогают герою справиться с этими опасностями.

Старшеклассникам, чьи идеалы более самостоятельны, имеют ярко выраженную личностную окраску, рекомендуем прочитать рассказ Виктории Токаревой «Рождественский рассказ» (16+). Это произведение позволит молодым людям взглянуть на себя, на окружающий мир под новым углом зрения и понять, что, «несмотря на быстротечность и бессмысленную жестокость», жизнь прекрасна, как поняла это героиня рассказа, оказавшись в сложной жизненной ситуации.

Роман Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Открытый финал» (12+) — книга о старшеклассниках. Чем они занимаются после школы? Например, танцуют. Каждый из них о чем-то переживает: о безответной любви, о проблемах с родителями, о поиске своего места в жизни. Танцоры-подростки оказываются втянутыми в сложную интригу: под угрозой — судьба их тренера, человека жесткого, но преданного своему делу, профессионала. Так кто же победит в последнем, финальном танце?..

Повесть Дины Сабитовой «Три твоих имени» (12+), думается, будет интересна читателям старшего школьного возраста с психологической точки зрения. Что настораживает уже в названии книги? Имя человеку даётся однажды, это предопределение судьбы, качество характера, манера поведения. Ритка, Марго, Гошка — три имени одного человека. Почему так произошло?.. Перед нами — книга-тайна, которую очень хочется разгадать…

Читайте с удовольствием!»

Обращаем внимание читателей на то, что все книги из этого списка можно найти в библиотеках города, а также воспользоваться электронными ресурсами.