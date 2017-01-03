Что почитать с детьми на зимних каникулах? Подборка книг

«Каникулы — самая любимая пора в жизни каждого школьника. В этот период дети большую часть времени находятся дома, поэтому родителям необходимо позаботиться о том, чтобы время, проведенное ими вне стен школы, не проходило даром, без интереса и пользы. Чтение в этом случае — самое интересное и самое приятное занятие.
Новый год и Рождество — самые радостные, необычные, любимые праздники. Это время чудес, волшебства. Без сказки здесь не обойтись! Рождественская сказка «Снежная королева»
По душе придется школьникам младших классов книга Саши Черного «Дневник фокса Микки» (6+). Это дневник умного и доброго пса, который описывает свою жизнь изящным и ироничным слогом. Думающий фокс размышляет о жизни и о себе: «Живут ли на Луне фоксы, что они едят и воют ли на Землю, как мы на Луну?», «Почему, когда я веду себя дурно, на меня надевают намордник, а садовник буянит — и ему хоть бы что?», «Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную веревочку. Неужели у меня будет аппендицит?». Микки мечтает изобрести кинотеатр для собак и писать сценарии для собачьих фильмов. Он настолько умный пес, что даже сны видит «умные»: снится ему, будто он — директор собачьей гимназии… Фантазии фокса Микки приведут в неописуемый восторг юного читателя.
Детям понравятся новые «школьные» рассказы, вошедшие в сборники «Записки выдающегося двоечника» Артура Гиваргизова (6+) и «Укротитель сиреневых бегемотов» Сергея Георгиева (6+).
Герой рассказов Гиваргизова Сережа Гаврилов — личность настолько «выдающаяся», что способен выгравировать шпаргалку на рисовом зернышке. По труду у него восьмерка: в Министерстве разрешили в порядке исключения, когда увидели подкованную мальчиком инфузорию-туфельку. А еще он, желая работать шифровальщиком, зашифровал диктант по русскому языку…
Третьеклассник Вася Захарычев в своих «уникальных» способностях не уступает Гаврилову. Например, он от корки до корки прочитал учебник бегемотского языка и быстро научился разговаривать на языке животного. В зоопарке Вася обратился к бегемоту на его языке…
О том, чем закончилась история Сережи с шифровкой, что ответил бегемот Васе и о многих других «выдающихся» изобретениях трижды ученика 4 «Б» класса и третьеклассника, юные читатели узнают, прочитав книги Артура Гиваргизова и Сергея Георгиева.
Младшим подросткам предлагаем прочитать книгу Даниэля Пеннака «Глаз волка» (6+) — историю про мальчика-сироту по имени Африка и находящегося в клетке зоопарка волка. Голубой Волк — одинокий полярный волк с Аляски, потерявший глаз в схватке с людьми и поклявшийся никогда больше не интересоваться ими. Мальчик днями напролет неподвижно стоит у вольера волка. «Чего ему от меня надо?» — вот вопрос, который задает себе волк. От ярости и бессилия у волка из мертвого глаза пробивается слеза. Тогда мальчик делает странную вещь — закрывает один глаз. «И вот они смотрят друг на друга, глаз в глаз, в безлюдном и притихшем зоопарке, и все время, какое есть, принадлежит им». Так начинается молчаливый диалог между Голубым Волком и Африкой. Так начинается взаимопонимание…
Подростки 13−14 лет — активно рефлектирующие. Они пытаются в книгах найти себя, получить ответы на волнующие их вопросы, сомнения, тревоги, поэтому, как верно полагает Ксения Молдавская, «им жизненно необходимы произведения о сверстниках, взаимоотношениях учеников и учителей, и прежде всего, — современная школьная повесть». Такими книгами могут стать книги Ирины Костевич «Мне четырнадцать уже два года», Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» (12+), «Гвардия тревоги» (12+), Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи» (12+), Шэрон Дрейпер «Привет, давай поговорим» (12+) и др.
«Кот Ланселот и золотой город: старая английская история» (12+), роман писателя-лауреата многочисленных литературных премий Марины Аромштам, написан по мотивам старинной народной сказки. События, описанные в нем, происходят в XIV веке. У героя нет отца и матери, он даже не знает, сколько ему лет. Чтобы согреть родную сестру, Дик Виттингтон без разрешения хозяина земель собирает в лесу хворост. За это ему грозит суровое наказание, и он решает бежать в свободный город Лондон. По пути его поджидает множество опасностей, но доброта, честность, чувство справедливости помогают герою справиться с этими опасностями.
Старшеклассникам, чьи идеалы более самостоятельны, имеют ярко выраженную личностную окраску, рекомендуем прочитать рассказ Виктории Токаревой «Рождественский рассказ» (16+). Это произведение позволит молодым людям взглянуть на себя, на окружающий мир под новым углом зрения и понять, что, «несмотря на быстротечность и бессмысленную жестокость», жизнь прекрасна, как поняла это героиня рассказа, оказавшись в сложной жизненной ситуации.
Роман Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Открытый финал» (12+) — книга о старшеклассниках. Чем они занимаются после школы? Например, танцуют. Каждый из них о чем-то переживает: о безответной любви, о проблемах с родителями, о поиске своего места в жизни. Танцоры-подростки оказываются втянутыми в сложную интригу: под угрозой — судьба их тренера, человека жесткого, но преданного своему делу, профессионала. Так кто же победит в последнем, финальном танце?..
Повесть Дины Сабитовой «Три твоих имени» (12+), думается, будет интересна читателям старшего школьного возраста с психологической точки зрения. Что настораживает уже в названии книги? Имя человеку даётся однажды, это предопределение судьбы, качество характера, манера поведения. Ритка, Марго, Гошка — три имени одного человека. Почему так произошло?.. Перед нами — книга-тайна, которую очень хочется разгадать…
Читайте с удовольствием!»
Обращаем внимание читателей на то, что все книги из этого списка можно найти в библиотеках города, а также воспользоваться электронными ресурсами.