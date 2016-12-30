В Пензенской области осуждены двое сотрудников Госфильмофонда РФ

Суд установил, что двое 41-летних сотрудников Госфильмофонда в Республике Мордовия пообещали предпринимателю, который собирался организовать показ национальных фильмов в одном из городов Пензенской области, решить вопрос с выделением субсидий из федерального бюджета. За это они просили полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



«Бизнесмен подал три заявки на финансовое возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов, на общую сумму 15 млн рублей. Мошенники знали, что заявки не полностью соответствуют требованиям. Сами они не могли повлиять на процесс выделения субсидий, однако пытались убедить мужчину в обратном», — отметили в пресс-службе прокуратуры.



Услышав требование заплатить деньги за решение вопроса, предприниматель обратился в правоохранительные органы. В апреле 2016 года злоумышленников задержали на трассе «Саратов — Нижний Новгород» на территории Иссинского района во время передачи денег.



«Иссинский районный суд признал их виновными в покушении на мошенничество группой лиц в особо крупном размере и приговорил к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей каждому. Осужденные подали апелляционную жалобу, но Пензенский областной суд оставил ее без удовлетворения», — добавили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.