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На ул. Бийской и Ударной возможны перебои с подачей воды

30 декабря в 11:18 118 просмотров

30 декабря в Пензе на двух улицах возможны перебои с водоснабжением.

Как сообщается на сайте «Горводоканала», с 9.00 в связи с проведением ремонтных работ возможны перебои с подачей воды на ул. Бийской и на ул. Ударной, 23 и 25.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

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