Белозерцев: Людей не бросайте в новогодние праздники

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев еще раз напомнил о соблюдении мер безопасности в период новогодних праздников.

«Есть график посещения культурных и социальных объектов — детских садов, школ, больниц, дворцов культуры, домов ветеранов. Нужно проверять их ежедневно, видеть все своими глазами, чтобы потом не говорить, что где-то недосмотрели», — сказал Иван Белозерцев в рамках совещания.

Глава субъекта федерации напомнил о том, что нужно следить за безопасностью на транспорте, контролировать состояние машин, сообщили в пресс-центре областного правительства.

«Если организуются школьные экскурсии — муниципалитет должен быть в курсе, куда едут дети, на какой машине», — отметил Иван Белозерцев.

Особое внимание, по его словам, следует уделять проблемным семьям и одиноким пенсионерам. В их домах надо проверять газовое оборудование и печное отопление. Также губернатор поручил продолжать борьбу с незаконным оборотом фальсифицированного алкоголя.

«Людей не бросайте! Горе у нас будет одно, общее, если что-то случится, если возникнут перебои с водой, светом, газом — решайте сразу же на местах, вызывайте аварийные бригады, устраняйте неполадки оперативно!» — добавил глава региона.