МВД России подготовило памятку о том, как выбрать алкоголь

«МВД России настоятельно рекомендует обращать внимание на указанные признаки при покупке алкогольной продукции и воздерживаться от приобретения контрафактного алкоголя», — цитируют журналисты текст.

В министерстве напомнили, что ночью, в интернете, с рук, в палатках и ларьках, а также в пластиковых канистрах легальный алкоголь не продают.

В ведомстве призывают не пить непищевые жидкости с содержанием метанола. Кроме того, МВД опубликовало признаки поддельной продукции и информацию о том, где купить качественный алкоголь, пишут «Известия».