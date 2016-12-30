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МВД России подготовило памятку о том, как выбрать алкоголь

30 декабря в 12:19 310 просмотров
подготовило памятку по выбору качественного алкоголя, пишет «Газета.ru».

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Для россиян МВД РФ подготовило памятку по выбору качественного алкоголя, пишет «Газета.ru».

«МВД России настоятельно рекомендует обращать внимание на указанные признаки при покупке алкогольной продукции и воздерживаться от приобретения контрафактного алкоголя», — цитируют журналисты текст.

В министерстве напомнили, что ночью, в интернете, с рук, в палатках и ларьках, а также в пластиковых канистрах легальный алкоголь не продают.

В ведомстве призывают не пить непищевые жидкости с содержанием метанола. Кроме того, МВД опубликовало признаки поддельной продукции и информацию о том, где купить качественный алкоголь, пишут «Известия».

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