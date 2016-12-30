Маршрутчики хамят и «забивают» салон битком — пензенцы
В Пензе проблем с очередями за путевками больше не будет — Воронков
Новый Год — чего бы себе пообещать?
Путин на пресс-конференции ответил на вопрос пензенского журналиста
Алексей Гуськов удостоен главного приза фестиваля «Мужская роль» в Пензе
Пензенская область планирует поставлять шампиньоны по всей России
Банк России повысил курс доллара на 16 декабря
Россияне смогут официально отказать в посмертном донорстве
Создаем елочные игрушки из глины. Мастер-класс
Контрафактные сигареты будут отслеживать с помощью микромарок
все новости

Пензенский водитель креативно подошел к украшению авто. ВИДЕО

30 декабря в 12:44 402 просмотра
, как умеет. Водитель из Пензы подошел к этому вопросу с душой и размахом.

" data-title="Пензенский водитель креативно подошел к украшению авто. ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день">

Каждый готовится к Новому году, как умеет. Водитель из Пензы подошел к этому вопросу с душой и размахом.

Теперь эту машину сложно не заметить на городских улицах. Мужчина украсил ее гирляндами с разноцветными огоньками.

Видео опубликовано на хостинге YouTube.

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=9D9vMOMwh-k
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60