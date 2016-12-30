Теперь эту машину сложно не заметить на городских улицах. Мужчина украсил ее гирляндами с разноцветными огоньками.
Видео опубликовано на хостинге YouTube.
|
|
Пензенский водитель креативно подошел к украшению авто. ВИДЕО
30 декабря в 12:44 402 просмотра
Каждый готовится к Новому году, как умеет. Водитель из Пензы подошел к этому вопросу с душой и размахом.
Теперь эту машину сложно не заметить на городских улицах. Мужчина украсил ее гирляндами с разноцветными огоньками.
Видео опубликовано на хостинге YouTube.
|
© Сетевое издание «Информационное агентство «Пенза-пресс», 2007—2016
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 65258 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Дата регистрации: 12.04.2016, учредитель — Общество с ограниченной ответственностью "Максим". Главный редактор — Юсупова Елена Владимировна
Адрес редакции: 440034, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Маркина, д. 1. Телефон: +7 (8412) 34-53-68. E-mail: penzapress@yandex.ru.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
|
Покупаем качественное постельное белье
Пошив штор на заказ - преимущества