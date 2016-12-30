Напавшего на продавца шаурмы пензенского адвоката осудили

Установлено, что мужчина, имея статус адвоката, в киоске с шаурмой со спины напал на индивидуального предпринимателя.

«Приставив нож к его спине, потребовал передачи ему всех имеющихся в кассе торгового павильона денежных средств. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, продавец локтем ударил нападавшего в живот и вырвался от него. Пресекая преступные действия, потерпевший сумел схватить злоумышленника за руку и нанести ему удар ногой в грудь, после чего подсудимый с места преступления скрылся», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате суд назначил ему наказание — 3,5 года условно. Приговор не вступил в законную силу.