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В Пензе эксгибиционист напугал школьниц

30 декабря в 14:20 536 просмотров

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту развращения несовершеннолетних детей.

«28 декабря вечером три школьницы увидели в окне одной из общеобразовательных школ города Пензы мужчину, стоявшего с приспущенными штанами, демонстрирующего им свои половые органы», — сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Девочки испугались и обо всем рассказали преподавателям.

Педагоги вместе с ПДН полиции задержали мужчину на территории школы. Им оказался 50-летний житель города Каменки.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

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