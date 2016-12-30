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«Территория жизни» приглашает пензенцев на новогодние мероприятия

30 декабря в 13:40 326 просмотров
«Территория жизни» приглашает пензенцев на новогодние гуляния.

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В Пензе «Территория жизни» приглашает пензенцев на новогодние гуляния.

3 января мероприятие пройдет в ЖК «Арбековская застава», 4 января — в ЖК «Измайловский».

В программе — хоровод возле елки, подарки от Деда Мороза, игры и веселые конкурсы.

Начало мероприятий — в 11.00.

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