Генпрокуратура не удовлетворила жалобу СКР по делу Пашкова

Об этом сообщается в официальном ответе Генпрокуратуры РФ на редакционный запрос ИА «Пенза-Пресс».



«Прокурором Пензенской области в ноябре 2016 года дело возвращено для производства дополнительного расследования ввиду неполноты проведенного следствия. Это решение обжаловано следователем в установленном порядке в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В удовлетворении жалобы в декабре 2016 года отказано», — отмечается в официальном ответе за подписью старшего прокурора управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Екатерины Дмитриевой.



Она уточнила, что в настоящее время Александр Пашков является обвиняемым и обладает всеми правами обвиняемого, предоставленными уголовно-процессуальным законодательством.



«Вопрос о повторном избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит разрешению следственным органом при наличии к тому оснований», — говорится в ответе Генпрокуратуры.



Напомним, экс-мэр Пензы Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» обвиняют в подстрекательстве к присвоению чужого имущества, мошенничестве и присвоении на строительстве перинатального центра в Пензе. 30 ноября Первомайский районный суд не стал продлевать срок содержания Пашкова под стражей.



