Время чудес. Как правильно загадать желание на Новый год

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31 декабря знаменуется не только приготовлением оливье и просмотром новогодних фильмов. Именно в этот день люди решают важную задачу: как загадать заветное желание так, чтобы оно сбылось. Сжечь записку с желанием, съесть 12 виноградинок — публикуем самые оригинальные способы.

Способ первый — зажигательный

Помните сцену из фильма «Елки» (12+), в которой героиня Марии Порошиной едет в другой часовой пояс, чтобы по всем правилам загадать новогоднее желание? Это как раз наглядный пример одного из самых распространенных вариантов.

Итак, рецепт прост: с первым боем кремлевских курантов вы пишите на заранее подготовленном листочке самое-самое заветное желание и поджигаете записку над бокалом. Напиток надо выпить вместе с пеплом. Тогда, по примете, ваше желание непременно сбудется!

Способ, конечно, популярный, но стоит быть осторожней, все-таки спички — не игрушка, да и пить или нет что-либо вместе с пеплом — каждый решает сам.

Способ второй — денежный

Есть менее опасный способ добиться исполнения желаний. Для этого вам потребуется бокал и монетка. Как только куранты начнут бить, зажмите монетку в руке (предварительно рекомендуем ее помыть) и сосредоточьтесь на своей мечте. Потом опустите ее в бокал и выпейте за наступивший год. Монетку сохраните и носите с собой. Считается, что она станет вашим талисманом и поможет исполнить желания!

Способ третий — вкусный

Опять же, волшебство начинается с первым боем курантов. За удары надо успеть съесть 12 виноградинок, они символизируют будущие месяцы года. Так загадывают желание жители Средиземноморья.

Способ четвертый — красивый

Записку с желанием можно спрятать в новогодней игрушке (например, снять с нее верхнее крепление и положить записку туда) и повесить ее поближе к верхушке елки. Так ваше желание зарядится волшебством, исходящим от главного символа года.

Способ пятый — космический

Для тех, кто хочет обойтись без посредников, есть замечательный способ донести свои желания до Высших сил. Выйдите в новогоднюю ночь на балкон, на улицу или просто подойдите к открытой форточке и прошепчите (если хотите, прокричите) небесам свое заветное желание. Говорят, способ работает.

Верить во все эти способы или нет — выбирайте сами.

Коллектив ИА «Пенза-Пресс» поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает, чтобы в 2017-м все ваши желания сбывались независимо от ритуалов и примет!