В Пензенской области тарифы ЖКХ вырастут на 4,5%

Согласно распоряжению правительства РФ от 19 ноября, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации, максимальные значения индексации установлены индивидуально для каждого региона.
Самый высокий порог в Москве — 7%, за ним идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%).
В Пензенской области индекс повышения тарифов составляет 4,5% - на 0,38% больше, чем в среднем по региону. Это самый высокий показатель в ПФО после Республики Башкортостан — там тарифы повысятся на 5,8%.