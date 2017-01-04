В Пензенской области тарифы ЖКХ вырастут на 4,5% 1320 просмотров , газ , воду и отопление в среднем на 4% больше. В Пензенской области индекс повышения тарифов ЖКХ — выше общероссийского на 0,5%." data-title="В Пензенской области тарифы ЖКХ вырастут на 4,5% — Пенза-пресс, рунет за день"> 4 января в 09:23

С 1 июля 2017 года россияне будут платить за свет, газ, воду и отопление в среднем на 4% больше. В Пензенской области индекс повышения тарифов ЖКХ — выше общероссийского на 0,5%.

Согласно распоряжению правительства РФ от 19 ноября, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации, максимальные значения индексации установлены индивидуально для каждого региона. Самый высокий порог в Москве — 7%, за ним идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%). В Пензенской области индекс повышения тарифов составляет 4,5% - на 0,38% больше, чем в среднем по региону. Это самый высокий показатель в ПФО после Республики Башкортостан — там тарифы повысятся на 5,8%.