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В Пензенской области тарифы ЖКХ вырастут на 4,5%

4 января в 09:23 1320 просмотров
, газ, воду и отопление в среднем на 4% больше. В Пензенской области индекс повышения тарифов ЖКХ — выше общероссийского на 0,5%.

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С 1 июля 2017 года россияне будут платить за свет, газ, воду и отопление в среднем на 4% больше. В Пензенской области индекс повышения тарифов ЖКХ — выше общероссийского на 0,5%.

Согласно распоряжению правительства РФ от 19 ноября, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации, максимальные значения индексации установлены индивидуально для каждого региона.

Самый высокий порог в Москве — 7%, за ним идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%).

В Пензенской области индекс повышения тарифов составляет 4,5% - на 0,38% больше, чем в среднем по региону. Это самый высокий показатель в ПФО после Республики Башкортостан — там тарифы повысятся на 5,8%.

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