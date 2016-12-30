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Пензенский экстремал залез на главную елку города

30 декабря в 15:44 402 просмотра

В Пензе местный житель покорил главную елку города на фонтанной площади.

По его словам, он хотел осуществить эту мечту на протяжении шести месяцев.

«Насколько мне известно, и, если верить Гуглу, то еще подобного никто не делал из руферов. Поэтому, пожалуй, я обнаглею чуть-чуть и скажу, что это достойно вашего лайка. Недавно я залез на центральную, главную елку города Пенза (высота ее составила 25 метров). До самой звезды долезть не удалось, было слишком опасно, поэтому я не стал рисковать. Все действо происходило ночью. К нашему удивлению, народа было слишком много для 4 часов утра», — написал он на своей странице в социальной сети.

Парень также опубликовал на своей странице фото и видео своего поступка. Неудачей, по его словам, было то, что камера, установленная на голове, «начала снимать не в 1080р (30 кадров в секунду) а в 480р (240 кадров в секунду), отсюда — плохое качество фото.

Фотография: https://vk.com/matusya_matusay
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