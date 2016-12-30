В Пензе пройдут финалы соревнований по мини-футболу

Соревнования будут проходить среди юношей и девушек в четырех возрастных группах. Победители представят Пензенскую область на финале ПФО, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.



«Подобные соревнования проходят в Пензенской области с 2005 года. За это время число участвующих в них школьников увеличилось с 4900 до 9000», — добавили в министерстве.