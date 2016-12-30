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Белозерцев наградил пензенских меценатов за благотворительность

30 декабря в 17:12 88 просмотров

Торжественная церемония награждения пензенских меценатов прошла в Губернаторском доме 30 декабря.

30 человек — руководители предприятий и финансовых организаций, индивидуальные предприниматели, главы КФХ — получили из рук губернатора Пензенской области почетные знаки «За благотворительность и меценатство», почетные грамоты и благодарности главы региона.

Иван Белозерцев поблагодарил меценатов за их гражданскую позицию и неравнодушие.

«Россия всегда славилась меценатами — это те люди, которые умеют не только своим трудом выстроить работу предприятий, но и зарабатывая деньги, находят возможность помогать нуждающимся», — отметил он.

Глава региона выразил надежду на то, что совместная работа будет продолжаться и пожелал, чтобы предприятия работали эффективнее, а вместе с этим рос уровень зарплаты.

«В этом году мы получили в бюджет Пензенской области на 6 млрд. 40 млн рублей больше, чем в прошлом, за всю историю региона такого еще не было. Это ваша заслуга и заслуга ваших коллег», — добавил Иван Белозерцев.

Фотография: www.pnzreg.ru/news/2016/12/30/13351800
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